Вестник Кавказа

Первый миллион тонн зерна убрали на Ставрополье

Первый миллион тонн зерна убрали на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Начальные итоги жатвы подвели в правительстве Ставропольского края: аграрии убрали первый в этом сезоне миллион тонн зерна.

Промежуточные итоги сбора зерна в 2026 году были озвучены на еженедельном совещании в правительстве Ставропольского края, которое прошло под председательством губернатора региона Владимира Владимирова.

В ставропольском Минсельхоза сообщили, что на данный момент убран первый миллион тонн зерна – при том, что урожай собран всего на 10% полей. Средняя урожайность достигает 39,8 ц с га.

В ведомстве подчеркнули, что 97% урожая относится к пшенице продовольственных классов.

В целом озимые пшеница, ячмень и горох должны быть убраны на площади 2,2 млн га. К сожалению, уборка несколько затягивается из-за дождей.

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