Вестник Кавказа

ХАМАС готовится передать власть Палестинскому нацкомитету – СМИ

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Asharq Al-Awsat: в ХАМАС запустили процесс транзита власти в руки Палестинского национального комитета. Согласованы юридические основания процесса.

Структуры ХАМАС готовятся передать властные полномочия Палестинскому национальному комитету, который сформирован для управления сектором Газа в рамках мирного урегулирования, передает Asharq Al-Awsat. 

Как отметили в ХАМАС, решение принято в рамках урегулирования конфликта. В движении рассчитывают тем самым облегчить доставку гуманитарной помощи, а также лишить Израиль возможностей для усиления военного давления. 

Сообщается, что правовые основания для передачи рычагов управления уже сформированы. Текущие административные органы продолжат работу в качестве временных структур. 

Глава Палестинского национального комитета Али Шаат заявил, что организация будет готова приступить к работе после создания всех административных условий, а также гарантий безопасности.

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