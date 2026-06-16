ХАМАС готовится передать власть Палестинскому нацкомитету – СМИ

Asharq Al-Awsat: в ХАМАС запустили процесс транзита власти в руки Палестинского национального комитета. Согласованы юридические основания процесса.

Структуры ХАМАС готовятся передать властные полномочия Палестинскому национальному комитету, который сформирован для управления сектором Газа в рамках мирного урегулирования, передает Asharq Al-Awsat.

Как отметили в ХАМАС, решение принято в рамках урегулирования конфликта. В движении рассчитывают тем самым облегчить доставку гуманитарной помощи, а также лишить Израиль возможностей для усиления военного давления.

Сообщается, что правовые основания для передачи рычагов управления уже сформированы. Текущие административные органы продолжат работу в качестве временных структур.

Глава Палестинского национального комитета Али Шаат заявил, что организация будет готова приступить к работе после создания всех административных условий, а также гарантий безопасности.