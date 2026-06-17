Вестник Кавказа

Доллар поднялся выше 80 рублей впервые с весны

Доллар поднялся выше 80 рублей впервые с весны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курс американской валюты к рублю вырос до максимума с начала апреля. В настоящее время он колеблется в районе отметки 80 рублей.

Курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые за четыре месяца превысил 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные ICE.

Согласно информации, рост курс доллара составил 3,98%.

Последний раз американская валюта находилась на уровне 80 рублей 3 апреля нынешнего года.

Ранее Центробанк России установил официальный курс доллара на 6 июля на уровне 77,2 рубля, а евро – 88 рубля.

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