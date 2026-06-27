Результаты выборов в парламент Армении остаются в силе – КС

КС Армении отклонил заявления оппозиции об отмене результатов парламентских выборов – решение окончательное и уже вступило в силу.

Конституционный суд Армении не стал отменять результаты парламентских выборов, вопреки требованиям оппозиционных партий, вердикт огласил председатель КС РА Арман Диланян.

"Суд решил, первое – оставить в силе решение 259А Центральной избирательной комиссии от 14 июня касательно результатов парламентских выборов от 7 июня"

– Арман Диланян

Второй пункт судебного решения, по его словам, заключается в том, что данное решение окончательное. Оно начинает действовать с момента публикации.

Напомним, выборы в Национальное собрание (парламент) Армении состоялись 7 июня, их официальные результаты были обнародованы Центральной избирательной комиссией 14 июня. Вскоре семь оппозиционных сил подали заявления о аннулировании результатов. Его рассмотрение стартовало 26 июня.

Таким образом, остаются в силе озвученные 14 июня ЦИК Армении результаты, согласно которым партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала свыше 49,7% голосов – достаточно, чтобы единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" получила около 23,3% голосов, националистический блок "Армения" Роберта Кочаряна – свыше 9,9%.