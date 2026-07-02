Вестник Кавказа

Небо над Тегераном закроют на время похорон Хаменеи

Небо над Тегераном закроют на время похорон Хаменеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушное пространство и аэропорты Тегерана закроются в понедельник 6 июля в качестве мер безопасности в связи с похоронами Хаменеи. Церемония прощания с аятоллой продлится несколько дней.

Над Тегераном в понедельник полностью закроется воздушное пространство, сообщил глава Национальной организации гражданской авиации Ирана Хоссейн Пурфарзане.

Он уточнил, что небо над иранской столицей закроется в целях обеспечения безопасности во время похорон бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Также, добавил Пурфарзане 6 июля будет действовать ограничение на работу международных аэропортов Имам Хомейни и Мехрабад – двух воздушных гаваней Тегерана.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Сегодня стартовала многодневная церемония прощания с бывшим верховным лидером. На 6 июля запланировано траурное шествие по улицам Тегерана. Погребение состоится 9 июля в городе Мешхед.

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