Небо над Тегераном закроют на время похорон Хаменеи

Воздушное пространство и аэропорты Тегерана закроются в понедельник 6 июля в качестве мер безопасности в связи с похоронами Хаменеи. Церемония прощания с аятоллой продлится несколько дней.

Над Тегераном в понедельник полностью закроется воздушное пространство, сообщил глава Национальной организации гражданской авиации Ирана Хоссейн Пурфарзане.

Он уточнил, что небо над иранской столицей закроется в целях обеспечения безопасности во время похорон бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Также, добавил Пурфарзане 6 июля будет действовать ограничение на работу международных аэропортов Имам Хомейни и Мехрабад – двух воздушных гаваней Тегерана.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Сегодня стартовала многодневная церемония прощания с бывшим верховным лидером. На 6 июля запланировано траурное шествие по улицам Тегерана. Погребение состоится 9 июля в городе Мешхед.