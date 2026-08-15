На всех направлениях почти отсутствуют "горящие туры" – Ломидзе

Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала о том, что "горящих туров" практически нет на всех зарубежных направлениях с момента пандемии COVID-19.

После пандемии короновируса почти на всех зарубежных направлениях нет так называемых "горящих туров", такое заявление сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В последние годы, после пандемии, спрос зачастую превышает предложение и "горящих туров" нет: туроператоры рассчитывают объемы выкупленных кресел в блочных программах и номеров на гарантии в зарубежных отелях очень осторожно"

– Майя Ломидзе

При этом, подчеркнула она, некоторые туроператоры используют этот термин для привлечения потребителей.

Ломидзе рассказала, что горящие туры – это такие, которые продаются незадолго до вылета и при этом стоят дешевле в среднем на 15-20%.

"Это рыночное явление наблюдается в организованном туризме в тех случаях, когда туров больше, чем спроса на них"

– Майя Ломидзе

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, отсутствие горящих предложений, в том числе в Турцию, является общей для всего рынка выездного туризма.

"Сегодня мы можем взять практически любое направление на предстоящий сезон - от Египта до Вьетнама - и картина будет ровно такая же. Даже туры в ОАЭ, направление, которое еще ощущает последствия весеннего ближневосточного кризиса, демонстрируют ту же закономерность: туры на осенние каникулы месяц назад стоили существенно меньше, чем стоят сейчас"

— Артур Мурадян

Он подчеркнул, что на эту ситуацию влияет рост курсов доллара и евро в соотношении с рублем.

Кроме того, значительно на ситуации сказывается ограниченность авиаперевозки на ряде направлений, также рассказал он ТАСС.