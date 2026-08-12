Доходы Грузии от туризма продолжат бить рекорды: аналитики прогнозируют, что по итогам нынешнего 2026 года туристы принесут в бюджет страны без малого 5 миллиардов долларов.

Грузия продолжает получать значительные доходы от международного туризма и по прогнозам аналитиков инвестиционной компании Galt&Taggart доходы страны по итогам туристического 2026 года могут превысить прошлогодние показатели.

В минувшем 2025 году страна заработала на туристах около $4,7 млрд, больше всего денег в вояжах потратили визитеры из России – $697,3 млн, передает Sputnik Грузия.

"Согласно нашему прогнозу, доходы от туризма достигнут $4,9 млрд в 2026 году и 5,3 млрд долларов США в 2027 году"

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Оптимизм в столь высоких оценках внушают доходы страны от туризма за первые 7 месяцев текущего года: за январь-июль они составили $2,5 млрд. Это – весьма серьезная заявка на новый рекорд, который страна улучшает последние два года. Также рекорды бьет и число международных путешественников, посещающих Грузию.

Наибольшую сумму за первые два квартала 2026 года потратили визитеры из Евросоюза, оставившие в стране $335,6 млн.

А вот расходы российских туристов в стране сократились на 25,05%, тогда как поступления от граждан стран Евросоюза выросли на 21,16%, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские туристы – самые желанные гости в Грузии, и человеческие отношения между грузинами и россиянами сохраняются независимо от политических разногласий двух стран, заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Николоз Метревели.

Это яркое свидетельство того, что человеческие отношения между грузинами и россиянами сохраняются независимо от политических разногласий двух стран: грузинское общество традиционно отличается гостеприимством и уважением к людям независимо от их национальности, отметил политик.