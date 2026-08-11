Политические разногласия не должны влиять на отношения Грузии и России, сообщил Кобахидзе. Он напомнил, что в обеих странах живут много смешанных семей.

Грузия и Россия не должны допустить вражды между собой из-за политических разногласий, существующих между странами. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая 12 августа на пресс-конференции.

"Каким бы ни был план т. н. глубинного государства, мы не должны допустить, чтобы политические разногласия, политические ошибки, допущенные в прошлом, или план глобальной партии войны по открытию второго фронта Грузии против России не стали основой для вражды между народами"

– глава правительства

Он добавил, что сохранение отношений между обществами и мирное сосуществование намного важнее любой политической конъюнктуры или конкретного плана неформальных олигархических сил по отношению к конкретной стране.

Кобахидзе также призвал помнить, что много смешанных семей живут как в Грузии, так и в России. Кроме того, в России проживает большая грузинская диаспора, а в Грузии живут представители российского общества, добавил премьер.