Трамп заявил о недоверии к Ирану на фоне ситуации с Ормузским проливом

Американский лидер Дональд Трамп заявил о недоверии к руководству Ирана, подчеркнув, что ВС США полностью контролируют акваторию Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил о полном недоверии к Ирану и контроле американских военных над Ормузским проливом. Об этом он сообщил журналистам на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

​"Я не верю Ирану, я последний человек, который станет доверять Ирану, они постоянно лгали мне, но прямо сейчас мы полностью контролируем Ормузский пролив, а они его не контролируют"

- Дональд Трамп

Напомним, в июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий соглашения по Ормузскому проливу.

​Уже 2 августа Дональд Трамп согласился отменить очередной мощный удар по иранской территории по просьбе Тегерана и стран Ближнего Востока ради новой сделки. На этом фоне 6 августа саудовский телеканал Al Arabiya сообщил, что прямые консультации сторон через посредников вступили в завершающую стадию.