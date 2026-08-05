"Сабах" впервые в истории вышел плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Сабах" добился крупной победы над датским "Орхусом", впервые в истории оформив выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Азербайджанский "Сабах" разгромил датский "Орхус" со счетом 4:0 в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Команда впервые в истории вышла в плей-офф главного еврокубкового турнира.

Первый тайм встречи прошел без голов, зато во втором азербайджанская команда сумела четыре раза поразить ворота датчан. Отличились Велко Симич на 59-й минуте, Стив Солве на 67-й, Джой-Ланс Микелс на 78-й и Ксандер Северина на 89-й минуте.

Отметим, что в Дании сильнее оказался "Орхус", который победил со счетом 2:1.

Следующим соперников в Лиге чемпионов для "Сабаха" может стать либо сербская "Црвена Звезда", либо израильский "Хапоэль".