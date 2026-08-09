Вестник Кавказа

Трамп рассказал о ситуации вокруг Ормуза

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
США продолжают блокировать следующие в Иран суда, сообщил Трамп. Он подчеркнул, что для остальных кораблей эта водная артерия открыта.

Соединенные Штаты продолжают контролировать Ормузский пролив. Об этом в беседе с журналистами заявил американский президент Дональд Трамп.

"Сейчас он открыт. Только мы контролируем Ормузский пролив – ВМС США. Наша блокада несокрушима, стальная стена. Мы пропускаем только тех, кого хотим. Они входят и выходят, так что пролив сейчас открыт"

– Дональд Трамп

При этом он обратил внимание на то, что этот пролив по-прежнему закрыт для судов, направляющихся в Иран.

"Мы не позволяем им идти в Иран" – глава Белого дома

Ранее агентство Reuters сообщило, что морская блокада Ирана будет снята США после того, как стороны достигнут соглашение о свободном судоходстве в Ормузском проливе.

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