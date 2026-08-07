Вестник Кавказа

Иран и Оман договорились о новых механизмах безопасности в Ормузском проливе

Иран и Оман договорились о новых механизмах безопасности в Ормузском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе переговоров Иран и Оман договорились создать новые платные механизмы для контроля судоходства и обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

В рамках соглашения об управлении Ормузским проливом Иран и Оман договорились создать новые механизмы безопасности. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"В соответствии с достигнутыми соглашениями, будут созданы механизмы для контроля безопасного судоходства, защиты окружающей среды и борьбы с морскими преступлениями"

- Эсмаил Багаи

В ходе брифинга он отметил, что за предоставляемые услуги будет взиматься плата. В МИД Ирана позитивно охарактеризовали переговоры с Оманом, отметив, что процесс идет продуктивно и конструктивно.

Напомним, ранее США потребовали от Ирана обеспечить свободное движение коммерческих судов через Ормузский пролив. Вашингтон выступает против передачи Тегерану контроля над проходом, но готов снять блокаду иранских портов при выполнении этих договоренностей. Накануне Иран потребовал от стран Персидского залива убедить президента США Дональда Трампа отказаться от новых ударов, пригрозив в противном случае атаками на инфраструктуру ближайших союзников Вашингтона в регионе.

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