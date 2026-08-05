Вестник Кавказа

США перенаправили 55 судов с возобновления блокады Ирана

США перенаправили 55 судов с возобновления блокады Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские военные с середины июля перенаправили в районе Ормузского пролива 55 судов, а также вывели из строя два судна. Эти меры были приняты в рамках возобновившейся морской блокады Ирана.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) поделилось информацией о работе военных, связанной с возобновившейся морской блокадой Ирана

"По состоянию на 9 августа силы CENTCOM перенаправили 55 коммерческих судов, вывели из строя 2 судна и высадились на 2 судна, чтобы обеспечить соблюдение морской блокады"

– CENTCOM

Днем ранее сообщалось, что военные перенаправили 51 судно.

Напомним, морская блокада Исламской Республики вновь вступила в силу с 14 июля.

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