США могут отменить блокаду иранских портов – СМИ

СМИ пишут о готовности США снять морскую блокаду с Ирана. По их данным, это произойдет, если Иран сумеет договориться с Оманом по Ормузскому проливу.

Соединенные Штаты могут снять морскую блокаду с Ирана, если он заключит с Оманом соглашение о порядке прохождения судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил информированный источник.

"Если Тегеран заключит сделку по проливу, США снимут свою военно-морскую блокаду иранских портов и ослабят санкции против экспорта иранской нефти"

– газета Financial Times (FT)

По данным издания, данная сделка с большой долей вероятности вызовет недовольство у президента США Дональда Трампа, поскольку она явно отличается от того, чего хотела бы добиться американская сторона в этом конфликте.

В настоящее время представители Иран и Оман обсуждают детали соглашения, которое пока не одобрили власти Исламской Республики. Согласно предварительным договоренностям, корабли будут заходить в Ормуз через иранские воды и выходить в основном через оманские.

По словам источника, на первом этапе, в рамках которого Ормузский пролив будут расчищать от мин, Иран будет направлять по этому маршруту нефтяные танкеры и ряд других судов. Для остальных кораблей эта водная артерия откроется позже.

В Иране также хотят получать средства за проход судов через Ормузский пролив. В свою очередь, Оман выступает за бесплатный проход и добровольные отчисления на поддержку безопасности судоходства и охраны окружающей среды.