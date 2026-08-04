США могут отменить блокаду иранских портов – СМИ

Соединенные Штаты могут снять морскую блокаду с Ирана, если он заключит с Оманом соглашение о порядке прохождения судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил информированный источник.
"Если Тегеран заключит сделку по проливу, США снимут свою военно-морскую блокаду иранских портов и ослабят санкции против экспорта иранской нефти"
– газета Financial Times (FT)
По данным издания, данная сделка с большой долей вероятности вызовет недовольство у президента США Дональда Трампа, поскольку она явно отличается от того, чего хотела бы добиться американская сторона в этом конфликте.
В настоящее время представители Иран и Оман обсуждают детали соглашения, которое пока не одобрили власти Исламской Республики. Согласно предварительным договоренностям, корабли будут заходить в Ормуз через иранские воды и выходить в основном через оманские.
По словам источника, на первом этапе, в рамках которого Ормузский пролив будут расчищать от мин, Иран будет направлять по этому маршруту нефтяные танкеры и ряд других судов. Для остальных кораблей эта водная артерия откроется позже.
В Иране также хотят получать средства за проход судов через Ормузский пролив. В свою очередь, Оман выступает за бесплатный проход и добровольные отчисления на поддержку безопасности судоходства и охраны окружающей среды.