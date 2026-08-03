Спасатели в Дагестане нашли тело утонувшего туриста из Омска

В Дагестане спустя несколько дней поисков было найдено тело туриста, утонувшего в водохранилище. Мужчина катался на сапе, и упал в воду.

Тело туриста из Омска, который утонул во время катания на сапборде на водохранилище в Дагестане, обнаружили сегодня, поделился начальник отдела гражданской обороны и ЧС администрации Дербентского района РД Заур Ахмедов.

"Тело нашли сотрудники МЧС на четвертый день поисков там же, в водохранилище, и передали сотрудникам полиции"

– Заур Ахмедов

Погибший – турист из Омска 34 лет, он катался на сапе в нетрезвом виде и упал в воду, выплыть он не смог. Поиски тела осложнялись большой глубиной водохранилища и плохой видимостью под водой из-за большого количества ила, передает РИА Новости.