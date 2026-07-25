На Эльбрусе из-за схода селя повреждены трассы и технические дороги

Ночью сошел селевой поток на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, повредив горнолыжные трассы и технические дороги, при этом люди и канатные дороги не пострадали.

В КБР на горе Эльбрус минувшей ночью сошел сель, который повредил горнолыжные трассы и технические дороги. Об этом сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"Несмотря на незначительный характер повреждений, администрация курорта просит туристов воздержаться от прогулок по экотропам в районе схода сели до проведения полного обследования поврежденных участков"

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Селевой поток начался под станцией "Мир" и спустился на Азау, однако никто из сотрудников курорта и туристов не пострадал. Все сети и оборудование канатных дорог остались без повреждений, они запущены и работают в штатном режиме, включая станции Азау - Кругозор - Мир и новую канатку в восточном секторе EL3, EL6.