Граждане РФ смогут проголосовать в Баку 20 сентября

В Баку для россиян будет открыт избирательный участок на выборах в Госдуму. Проголосовать граждане РФ смогут в консульском отделе посольства в Баку.

Избирательный участок откроется для россиян в Баку 20 сентября, в день выборов депутатов Госдумы РФ девятого созыва, сообщили в российском посольстве в Азербайджане.

Избирательный участок №8017 будет открыт в консульском отделе посольства России в Баку, россияне смогут проголосовать с 08:00 до 20:00.

Для участия в голосовании совершеннолетние граждане РФ 20 сентября должны прибыть на избирательный участок и предъявить действительный загранпаспорт. Предварительная регистрация для голосования не требуется.