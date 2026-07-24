Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня дал точную характеристику грузинской оппозиции, объявив: она полностью развалилась, переключившись на борьбу между собой в угоду своим покровителям.

Оппозиция в Грузии перестала бороться с властями страны и полностью переключилась на внутренние конфликты между самими ее представителями, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Оппозиция полностью развалилась. Если раньше эта оппозиция не нравилась грузинскому народу, то теперь они не нравятся уже друг другу. Они распознали друг в друге людей без родины, поэтому больше не нравятся друг другу. Это своего рода нонсенс, но это так"

- Ираклий Кобахидзе

Вполне ясны и понятны причины противостояния внутри оппозиции: теперь ее представители борются за собственные позиции перед своими покровителями, отметил грузинский премьер, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что доверие Грузии и ее народа к Европейскому союзу резко снизилось на фоне враждебности евробюрократии, заявил Кобахидзе.

Грузинский народ видит, что европейская бюрократия относится к нему враждебно и выражает это конкретными шагами. В такой ситуации доверие к европейской бюрократии резко снижается, и, к сожалению, это переносится и на доверие к Европейскому союзу, отметил грузинский премьер.