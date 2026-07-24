Оппозиция в Грузии перестала бороться с властями страны и полностью переключилась на внутренние конфликты между самими ее представителями, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Оппозиция полностью развалилась. Если раньше эта оппозиция не нравилась грузинскому народу, то теперь они не нравятся уже друг другу. Они распознали друг в друге людей без родины, поэтому больше не нравятся друг другу. Это своего рода нонсенс, но это так"
- Ираклий Кобахидзе
Вполне ясны и понятны причины противостояния внутри оппозиции: теперь ее представители борются за собственные позиции перед своими покровителями, отметил грузинский премьер, передает РИА Новости.
Напомним, ранее мы писали о том, что доверие Грузии и ее народа к Европейскому союзу резко снизилось на фоне враждебности евробюрократии, заявил Кобахидзе.
Грузинский народ видит, что европейская бюрократия относится к нему враждебно и выражает это конкретными шагами. В такой ситуации доверие к европейской бюрократии резко снижается, и, к сожалению, это переносится и на доверие к Европейскому союзу, отметил грузинский премьер.