Вестник Кавказа

В Босфоре восстановили судоходство после инцидента с севшим на мель балкером

В Босфоре восстановили судоходство после инцидента с севшим на мель балкером
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие структуры, ответственные за судоходство через Босфор, убрали с пути неисправный балкер. Судоходство в проливе восстановлено.

Судоходство восстановили в проливе Босфор после инцидента с севшим на мель балкером. Судно, которое ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи, транспортировало 22 тыс т железной руды из РФ в турецкий порт Искендерун. 

"Судно безопасно поставлено на якорную стоянку в районе Ахыркапы в сопровождении наших буксиров. Судоходство в Босфоре в северном и южном направлениях возобновлено в 20:30 по местному времени (совпадает с мск)"

– Управление береговой охраны Турции

Ранее поступала информация о севшем на мель балкере HACI HÜSEYİN, который утратил возможность двигаться из-за неисправности с двигателем в районе Канлыджа. Движение судов было временно прекращено с 18:10.

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