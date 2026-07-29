Абитуриенты из Армении получили 280 квот на обучение в РФ

Свыше 200 абитуриентов из Армении получили квоты от правительства РФ на бесплатное обучение в российских вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

​Правительство РФ выделило 280 квот на обучение абитуриентам из Армении, торжественное вручение которых прошло в Русском доме в Ереване, сообщает ТАСС.

Для получения направления кандидаты проходят конкурсный отбор и сдают экзамены. Программа покрывает не только высшее и среднее профессиональное образование, но и краткосрочные курсы дополнительного обучения длительностью от 3 до 6 месяцев.

​В руководстве Русского дома добавили, что льготные программы доступны в любых вузах России, включая магистратуру. Полученное образование позволит армянским студентам успешно представлять свою страну в международном научном пространстве