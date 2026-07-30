Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией вырос на 45%

Торговый оборот АР с Грузией в первом полугодии вырос на 45% за первые шесть месяцев года. Стороны провели торговых операций $575 млн.

Рост товарооборота между Азербайджаном и Грузией зафиксирован в первом полугодии 2026 года. Суммарно страны наторговали друг с другом почти на $575 млн, что на 45% превысило показатели прошлого года.

Стоимость поставок товаров и ресурсов из Азербайджана в Грузию поднялась на 52%, достигнув отметки в $502 млн. Стоимость грузинского импорта в АР выросла почти на 9%, составив $72 млн.

Торговля с Грузией составила чуть более 2% в общей структуре товарооборота Азербайджана, экспорт в Грузию занимает 3% общего экспорта АР.

Всего Азербайджан экспортировал и импортировал товаров и ресурсов на $24,7 млрд за первые шесть месяцев года. Это на 1,1% больше показателей прошлого года.