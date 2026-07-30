Отделение скорой помощи заработало в Шуше

В городе Шуша начало функционировать отделение скорой медицинской помощи. Оно действует круглосуточно.
Шуша обзавелась отделением скорой медпомощи, рассказали в организации здравоохранения TƏBİB.
В сообщении уточняется, что ранее Шушинское отделение скорой помощи работало в Баку. Теперь оно переведено в город Шуша.
Отделение оказывает помощь круглосуточно. Врачи выезжают на двух машинах скорой.
"В различных регионах страны последовательно принимаются меры по созданию новых станций и филиалов, увеличению количества действующих бригад"
– TƏBİB