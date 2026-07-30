Вестник Кавказа

Отделение скорой помощи заработало в Шуше

Скорая помощь в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Шуша начало функционировать отделение скорой медицинской помощи. Оно действует круглосуточно.

Шуша обзавелась отделением скорой медпомощи, рассказали в организации здравоохранения TƏBİB.

В сообщении уточняется, что ранее Шушинское отделение скорой помощи работало в Баку. Теперь оно переведено в город Шуша.

Отделение оказывает помощь круглосуточно. Врачи выезжают на двух машинах скорой.

"В различных регионах страны последовательно принимаются меры по созданию новых станций и филиалов, увеличению количества действующих бригад"

– TƏBİB

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