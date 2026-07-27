Ситуацию в регионе обсудил лидер Сирии с главами ОАЭ и Саудовской Аравии

Аш-Шараа пообщался по телефону с президентом ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии. В ходе бесед обсуждались последние события в регионе.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел телефонные разговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом пишут сирийские средства массовой информации.

По данным госагентства SANA, в ходе данных разговоров обсуждались отношения Сирии с этими странами, а также последние события на Ближнем Востоке.

Было отмечено, что важно поддерживать усилия, направленные на снижение напряженности и укрепление безопасности и стабильности в регионе.

Помимо этого, сирийский лидер осудил атаки, совершенные проиранскими группировками в Ираке на нефтяные объекты Саудовской Аравии.