Вестник Кавказа

ВС Ирана атаковали базу БПЛА в Кувейте

ВС Ирана атаковали базу БПЛА в Кувейте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранская армия нанесла удар по военной базе ВС США в Кувейте. Целью стали ангары для беспилотников и топливные резервуары.

Армия Ирана нанесла удар по базе ВС США в Кувейте. Целью атаки стали ангары для беспилотников и топливные цистерны, информирует КСИР. 

"Сегодня в рамках операции "Наср-2" и наказания агрессора силы КСИР атаковали американскую авиабазу Али ас-Салем, уничтожили два ангара для беспилотников и топливное хранилище для самолетов и военных вертолетов"

– КСИР 

Информации о материальном ущербе и пострадавших не поступало. Атаки стали ответными действиями на ночные удары США. 

Ранее Центральное командование (CENTCOM) заявило о серии ударов по иранским целям в ночь на четверг.

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