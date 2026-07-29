ВС Ирана атаковали базу БПЛА в Кувейте

Иранская армия нанесла удар по военной базе ВС США в Кувейте. Целью стали ангары для беспилотников и топливные резервуары.
Армия Ирана нанесла удар по базе ВС США в Кувейте. Целью атаки стали ангары для беспилотников и топливные цистерны, информирует КСИР.
"Сегодня в рамках операции "Наср-2" и наказания агрессора силы КСИР атаковали американскую авиабазу Али ас-Салем, уничтожили два ангара для беспилотников и топливное хранилище для самолетов и военных вертолетов"
– КСИР
Информации о материальном ущербе и пострадавших не поступало. Атаки стали ответными действиями на ночные удары США.
Ранее Центральное командование (CENTCOM) заявило о серии ударов по иранским целям в ночь на четверг.