ЦАХАЛ готов расширить зону безопасности в Ливане

Армия обороны Израиля останется в зоне безопасности на юге Ливана и готова занять дополнительные, если это будет необходимо.

Израильские вооруженные силы останется в зоне безопасности в Ливане, такое заявление сделал начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

Об этом он сообщил в ходе посещения израильских военнослужащих, находящиеся в настоящее время там.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до решения своих стратегических задач.

"В Ливане мы создали зону безопасности и очищаем ее от террористической инфраструктуры. ЦАХАЛ отвечает за безопасность Государства Израиль, и мы не выйдем из зоны безопасности до тех пор, пока не будет обеспечена долгосрочная безопасность"

— Эяль Замир

При этом, по его словам, Армия обороны Израиля готова занять дополнительные районы в том случае, если это будет необходимо.

Как он подчеркнул, Израиль "действует в соответствии с четкой доктриной безопасности и поддерживает передовые оборонительные позиции везде, где существует прямая угроза израильским населенным пунктам и гражданскому населению".

Эяль Замир отметил, что ЦАХАЛ добилась значительных успехов в операции против Ирана.

"Наши задачи постоянно меняются, и для их выполнения нам необходимо увеличить численность Армии обороны Израиля и количество наших военнослужащих"

– Эяль Замир

Как заверил начальник Генерального штаба, Израиль готов "к любым изменениям ситуации и к широкому спектру сценариев развития событий".