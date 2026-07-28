Тель-Авив считает, что Тегеран обогащает уран под горой Пикакс

Власти Израиля полагают, что Иран так и не отказался от обогащения урана: сейчас оно ведется под горой Пикакс.

Процесс обогащения урана в Иране продолжается, такое мнение, по данным источников Jerusalem Post, разделяют власти Израиля.

В частности, руководство страны считает, ядерные центрифуги, где происходит обогащение, действуют под горой Пикакс (Кух-е Коланг).

"Под этой горой есть центрифуги, и сейчас ведется обогащение урана"

– источник

Соответственно, в Тель-Авиве полагают, что ядерная программа ИРИ продолжает реализоваться. При этом, обратил внимание источник, Израиль намерен препятствовать всем попыткам Исламской Республики возобновить ядерную программу или восстановить ракетный арсенал.