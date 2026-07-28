Вестник Кавказа

Тель-Авив считает, что Тегеран обогащает уран под горой Пикакс

Макет ядерного реактора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля полагают, что Иран так и не отказался от обогащения урана: сейчас оно ведется под горой Пикакс.

Процесс обогащения урана в Иране продолжается, такое мнение, по данным источников Jerusalem Post, разделяют власти Израиля.

В частности, руководство страны считает, ядерные центрифуги, где происходит обогащение, действуют под горой Пикакс (Кух-е Коланг).

"Под этой горой есть центрифуги, и сейчас ведется обогащение урана"

– источник

Соответственно, в Тель-Авиве полагают, что ядерная программа ИРИ продолжает реализоваться. При этом, обратил внимание источник, Израиль намерен препятствовать всем попыткам Исламской Республики возобновить ядерную программу или восстановить ракетный арсенал.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
720 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.