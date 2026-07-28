Иран форсирует развитие региональных транспортных коридоров

Иран придает большое значение развитию международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад", соглашения об этом были достигнуты в ходе визитов в страны региона.

Иран намерен ускоренными темпами развивать транспортные коридоры "Север - Юг" и "Восток - Запад", заявила на встрече в Тегеране с членами комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

"Привлечение инвестиций в северные порты страны, укрепление грузоперевозок и транзитной дипломатии, развитие сотрудничества со странами региона, развитие восточных и западных терминалов страны имеют большое значение для Ирана"

– Фарзане Садег

Вопрос развития транспортных коммуникаций неоднократно обсуждался в ходе визитов в страны региона, были достигнуты важные соглашения, и уже зафиксировано значительное увеличение объема грузоперевозок через Иран, отметила иранский министр, передает Trend.

Сейчас Иран в этом направлении активно достраивает железнодорожную линию Чабахар-Захедан – один из важных железнодорожных проектов страны. Планируется, что в сентябре или октябре она будет введена в эксплуатацию, добавила Фарзане Садег.