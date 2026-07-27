Вестник Кавказа

Разговор Путина и Алиева был очень теплым – Кремль

Разговор Путина и Алиева был очень теплым – Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, по словам Дмитрия Пескова, провели "очень теплый" телефонный разговор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил подробности телефонного разговора между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, состоявшегося сегодня.

В ходе брифинга он подтвердил сообщение пресс-службы Кремля о том, что главы государств провели беседу по телефону.

"Очень теплый, содержательный телефонный разговор"

– Дмитрий Песков

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