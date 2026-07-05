Противопожарный режим ввели в Ингушетии

В Ингушетии были введены дополнительные меры безопасности из-за угрозы возникновения пожаров, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"По решению председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина в республике ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать до особого распоряжения"
— правительство Республики Ингушетия
Согласно нему, теперь в регионе запрещены разведение костров, поджигание сухой травы и мусора на природе — в прилегающих к регионам лесных массивах.
Также ограничены въезд транспортных средств в леса и пребывание граждан в лесных зонах, начато патрулирование лесов.
Круглосуточно должны дежурить ответственные лица, необходимо обеспечить системы оповещения и привести в готовность силы и средства для ликвидации возможных ЧС, соответствующее распоряжение было дано главам муниципалитетов.
Кроме того, усилен пожарный надзор. Люди, нарушающие требования пожарной безопасности, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
Отмечается, что руководство предприятий должно организовать покос сухостоя и уборку горючего мусора на своих рабочих территориях.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, в течение последних суток пожарные ликвидировали возгорания сухой растительности в городе Сунжа и ландшафтный пожар в Малгобеке.