Противопожарный режим ввели в Ингушетии

Власти Республики Ингушетия ввели особый противопожарный режим для профилактики возникновения возгораний на природе.

В Ингушетии были введены дополнительные меры безопасности из-за угрозы возникновения пожаров, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"По решению председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина в республике ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать до особого распоряжения"

— правительство Республики Ингушетия

Согласно нему, теперь в регионе запрещены разведение костров, поджигание сухой травы и мусора на природе — в прилегающих к регионам лесных массивах.

Также ограничены въезд транспортных средств в леса и пребывание граждан в лесных зонах, начато патрулирование лесов.

Круглосуточно должны дежурить ответственные лица, необходимо обеспечить системы оповещения и привести в готовность силы и средства для ликвидации возможных ЧС, соответствующее распоряжение было дано главам муниципалитетов.

Кроме того, усилен пожарный надзор. Люди, нарушающие требования пожарной безопасности, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Отмечается, что руководство предприятий должно организовать покос сухостоя и уборку горючего мусора на своих рабочих территориях.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, в течение последних суток пожарные ликвидировали возгорания сухой растительности в городе Сунжа и ландшафтный пожар в Малгобеке.