Музыкальный фестиваль Dream Fest 2026 завершился гала-концертом в Баку

В столице Азербайджана сегодня прошел четвертый и заключительный день масштабного музыкального фестиваля Dream Fest 2026.

Грандиозный фестиваль, в котором приняли участие артисты из России, Азербайджана, Турции и других стран, – Dream Fest 2026 – завершился сегодня в Баку.

На протяжении четырех дней на курорте Sea Breeze царила праздничная атмосфера: в музыкальном марафоне принимали участие мировые звезды и известные исполнители, а также тысячи их поклонников.

Сегодня мероприятия стартовали с красной дорожки, на которой появились знаменитые музыканты, актеры, телеведущие и звезды шоу-бизнеса.

Во время общения с журналистами гости делились впечатлениями о фестивале. Они рассказывали о его теплой атмосфере, отмечали прекрасную организацию и гостеприимство Азербайджана.

Вечер увенчался гала-концертом. На сцену вышли EMIN, итальянский тенор Алессандро Сафина, британский певец Джон Ньюман, JONY, Brandon Stone, Ellai, Artik & Asti, Стас Михайлов, Ани Лорак, Айгюн Кязымова, Люся Чеботина, Стас Пьеха и Роза Зергерли.