В КЧР пройдет музыкальный фестиваль Выше звука

Пятый музыкальный фестиваль “Выше звука” пройдет в Карачаево-Черкесии, где организаторы объединят научные лекции и концерты классической музыки.

В горах Карачаево-Черкесии организаторы пятого фестиваля “Выше звука” проведут научные лекции вместе с концертами классической музыки. Об этом сообщила пресс-служба Минтуризма и курортов КЧР.

Юбилейный сезон посвятят соединению культур и традиций, поэтому музыкальные произведения разных эпох и жанров прозвучат как на городских сценах, так и на горных склонах с заповедными тропами.

Программа мероприятий включает свыше полусотни событий, среди которых заявлены концерты на открытом воздухе и в залах, научные музыкальные прогулки, творческие лаборатории и образовательные курсы.

Отметим, открытие фестиваля пройдет 12 августа в Черкесске, а завершающий масштабный концерт состоится 26 августа на популярном горном курорте Архыз, который ежегодно привлекает тысячи туристов своими живописными пейзажами и развитой инфраструктурой для отдыха.