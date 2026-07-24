Вестник Кавказа

Условия возобновления войны с Ираном озвучил Трамп

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Белого дома не исключает возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Он подчеркнул, что это случится, если США не добьются желаемого.

Соединенные Штаты готовы возобновить масштабные боевые действия против Ирана, если не получат на 100% то, чего хотят. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам журналисты французского телеканала LCI Сони Дриди, таким образом глава Белого дома ответил ей на вопрос о том, рассматривают ли США возможность полномасштабного военного столкновения с Исламской Республикой.

"Если мы не получим 100% того, чего хотим, – безусловно"

– Дональд Трамп

При этом он не уточнил, какие именно требования США выдвигает Тегерану.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что военные США продолжают заниматься разработкой планы на случай возобновления масштабных боевых действий против Ирана. При этом американский лидер пока не давал соответствующих распоряжений. 

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