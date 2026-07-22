Вестник Кавказа

Сборная Армении по вольной борьбе прибыла на чемпионат мира U17 в Баку

Сборная Армении по вольной борьбе прибыла на чемпионат мира U17 в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянская сборная по вольной борьбе среди юношей прибыла в столицу Азербайджана вслед за представителями сборной Армении по греко-римской борьбе. В Баку они примут участие в чемпионате мира U17

Сборная Армении по вольной борьбе среди юношей до 17 лет прибыла в Баку, чтобы принять участие в чемпионате мира U17. Об этом информирует 26 июля Федерация борьбы Армении.

Согласно информации, спортсмены уже начали подготовку к соревнованиям в столице Азербайджана.

Накануне в Баку прибыла сборная Армении по греко-римской борьбе. 

Напомним, мировое первенство по борьбе U-17 в Баку начнется 27 июля, а завершится 2 августа. В нем будут участвовать 663 спортсмена.

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