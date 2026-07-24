Иран готов помочь Саудовской Аравии урегулировать отношения с хуситами

В МИД Ирана сообщили о готовности помочь Саудовской Аравии и хуситам урегулировать отношения. В ведомстве отметили, что данный конфликт должен быть решен дипломатическим путем.

Иран готов оказать помощь Саудовской Аравии и йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситы) в вопросе урегулирования отношений. Такое заявление сделал 26 июля глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что конфликт между королевством и хуситам необходимо решать только с помощью дипломатии, передает газета "Иран".

"Мы заявили о нашей готовности играть конструктивную роль, и наши друзья в Саудовской Аравии знают об этом. По моему мнению, если между Йеменом (речь идет о в хуситах – прим. ред) и Саудовской Аравией начнутся переговоры, Иран сможет сыграть положительную и конструктивную роль в этом процессе"

– Аббас Аракчи

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Иран понесет ответственность в случае новых атак хуситов на суда в Красном море.