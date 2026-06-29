К реставрации раннеисламских мечетей в Ингушетии привлекли молодых мастеров

На территории Ингушетии выпускники республиканской школы реставраторов приняли участие в работах по восстановлению раннеисламских мечетей башенного комплекса Цори.

В Ингушетии молодые мастера приняли участие в восстановлении раннеисламских мечетей башенного комплекса Цори в Джейрахском районе. Соответствующие данные предоставила пресс-служба школы каменщиков-реставраторов "Наследие".

Инициаторами проекта выступили представители тейпа Цороевых, полностью взявшие на себя разработку архитектурных решений, технический надзор и поиск архивных материалов, в то время как образовательное учреждение занималось исключительно подготовкой мастеров.

"Это ингушские ребята, которые прошли обучение в "Наследии" традиционной каменной кладке и основам реставрации. После окончания учебы их родной тейп Цороевых пригласил поработать на своей земле" - пресс-служба

Сейчас школа ведет реставрацию только в комплексе Нижний Пуй. При этом ее эксперты готовы оценить качество работ в Цори, если тейп их пригласит. Для этого у "Наследия" есть мастера с аккредитацией Минкультуры России и специалист по охране памятников с десятилетним стажем.