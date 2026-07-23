Эльбрус станет полигоном любителей экстремального бега

До конца нынешнего лета на Эльбрусе пройдут четыре крупных горных забега, в которых примут участие профессионалы и начинающие - сезон горного бега откроется фестивалем скайраннинга "Корона Терскола".

До конца лета Эльбрус примет четыре крупных всероссийских старта по скайраннингу, трейлраннингу и триатлону, в которых поучаствуют как профессионалы, так и начинающие, а откроется сезон горного бега фестивалем скайраннинга "Корона Терскола", сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

"С 24 июля по 2 августа спортсменов ждут этапы Кубка России в высотной гонке и вертикальном километре. Высотная гонка на дистанции в 30 км пройдет с самым большим набором высоты - 3500 м. Забегов "вертикальный километр" будет три: Чегет, Терскол и Иткол с дистанциями от 2300 до 3450 м"

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Спортивную программу продолжит скайраннинг Alpindustria Elbrus Race – его участникам предстоит с 1 по 3 августа преодолеть самую короткую – в 39 км, и самую длинную, в 131 км (кольцо вокруг Эльбруса") из пяти дистанций, передает портал "Это Кавказ".

В первой декаде августа, 8 и 9 числа, на Эльбрусе пройдут забеги серии Wild Trail: два из которых будут предназначены для новичков горных забегов.

Завершится беговое лето на Эльбрусе однодневной гонкой по триатлону Elbrusman, которая стартует 19 августа. Соревнования включают в себя заплывы в карстовом озере, велогонку по горным ущельям и беговую дистанцию в 42 км с финишем на высоте в 3888 м.