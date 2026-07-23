Лавров встретился с Аракчи в Чолпон-Ате

Главы российского и иранского внешнеполитических ведомств встретились на полях заседания Совета глав МИД ШОС в Кыргызстане и обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи – провели переговоры в Кыргызстане, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла в рамках заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое сегодня проходит в кыргызстанском городе Чолпон-Ата.

Лавров и Аракчи обсудили эскалацию в зоне Персидского залива и выразили стремление к восстановлению стабильности в регионе, уточнили в министерстве.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую эскалацию в Персидском заливе и поставленную под угрозу перспективу мирного урегулирования конфликта"

– МИД РФ

Сообщается, что Сергей Лавров особо акцентировал внимание на том, что Тегерану и Вашингтону следует как можно скорее выйти на устойчивые договоренности о завершении боевых действий, так как это влияет на "восстановление стабильности, безопасности и беспрепятственной навигации в регионе".

Кроме того, в ходе встречи "были также рассмотрены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня".