Жители возвращаются в села Карабаха

В Азербайджане продолжается возвращение жителей на освобожденные территории. Сегодня села Джебраила, Агдере и Ходжалы пополнятся десятками семей.

В Азербайджане в рамках программы "Большое возвращение" реализуется возвращение населения в освобожденные от многолетней оккупации города и села.

В пятницу 24 июля жителей примут Джебраил, Агдере и Ходжалы. В Джебраильском районе в село Шукюрбейли сегодня вернутся 12 семей - 55 человек.

В Агдеринском районе население пополнят села: Гасанриз - шесть семей в составе 17 человек, Колатаг - три семьи, 19 человек, Вянгли - шесть семей в составе 26 человек, Ашагы Оратаг - десять семей, 34 человека.

В Ходжалинском районе жители возвращаются в села: Тязябина - девять семей в составе 39 человек, Бадара - шесть семей, 24 человека, Ханабад - десять семей, 31 человек, Дашбулаг - две семьи, 7 человек, в Сеидбейли - одна семья из пяти человек.

Ранее эти семьи проживали во временном жилье – в общежитиях, санаториях, детских лагерях, административных зданиях в разных регионах Азербайджана.