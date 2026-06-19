Строительство дороги Аскеран-Ходжалы-Ханкенди выполнено на 86%

В Карабахе практически на 90% завершилось строительство дороги "Аскеран-Ходжалы-Ханкенди".

Автомобильную дорогу "Аскеран-Ходжалы-Ханкенди", практически завершили строить, сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Уточняется, что работы выполнены на 86%.

Согласно данным агентства, дорога строится в соответствии с I технической категорией.

Ее протяженность составляет 14,1 км, а ширина земляного полотна достигает 26,5 м и зависит от рельефа и особенностей местности, рассказали в пресс-службе.

В настоящее время уже полностью завершены земляные работы и построено новое дорожное полотно. Также, строители осуществляют укладку дорожного покрытия.

Кроме этого, специалисты уже закончили строительство 3 мостов, 9 прямоугольных и 38 круглых водопропускных сооружений, расположенных вдоль дороги.

Уже готовы 23 резервных перехода, а также завершена установка 14 автобусных остановок, отметили в Государственном агентстве автомобильных дорог.