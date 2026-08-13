Трамп анонсировал объявление Ормуза американским

Ормузский пролив, по словам президента США Дональда Трампа, уже совсем скоро будет объявлен принадлежащим Америке.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в скором времени собирается объявить: Ормузский пролив принадлежит Соединенным Штатам. Громкое заявление глава государства сделал во время выступления в полицейской академии.

"Когда мы окончательно нанесем поражение Ирану, а он терпит серьезное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США"

– Дональд Трамп

Американский лидер добавил, что блокада Ормузского пролива американскими силами продолжается, и любое судно может пройти через него только с разрешения США.

Напомним, что 12 августа Дональд Трамп также заявил о полном контроле Америкой Ормузского пролива и пообещал и далее удерживать его.