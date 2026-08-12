Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло иранский Хузестан

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Иранские сейсмологи зафиксировали очередные подземные толчки в Хузестане. Ранее на этой неделе в этой провинции уже произошло несколько землетрясений.

В пятницу, 14 августа, на юго-западе Ирана произошло очередное землетрясение. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в провинции Хузестан. Они также ощущались в провинциях Илам и Лурестан.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Это уже не первое землетрясение в Хузестане на этой неделе. Самыми заметными стали подземные толчки, произошедшие 10 августа. Их магнитуда составила 5,6. В результате землетрясения пострадали почти 30 человек.       

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