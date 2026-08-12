Два человека задержали в Дагестане по факту ЧП с катером

В Республике Дагестан два человека были задержаны после гибели женщины в результате ЧП: накануне туристический катер врезался в скалу на реке Сулак.

Следователи задержали двоих человек по факту гибели женщины при столкновении катера со скалой в Дагестане, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что правоохранители задержали водителя катера и организатора перевозок.

"В Республике Дагестан задержаны судоводитель и организатор перевозок, допустившие столкновение катера со скалой и гибель женщины в акватории реки Сулак"

– Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Напомним, накануне в Дагестане произошла трагедия на реке Сулак: скончалась 60-летняя женщина после опрокидывания катера, который столкнулся со скалой в Чиркейском водохранилище.

В настоящее время заведено дело по факту нарушения правил безопасности, которые повлекли за собой гибель человека по неосторожности. Правоохранители проводят расследование.