ЕС вряд ли введет санкции против Израиля в сентябре – СМИ

Politico: Страны Евросоюза скорее всего не смогут договориться о введении санкций против Израиля в рамках встречи глав МИД ЕС 1-2 сентября.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза скорее всего не примут санкции против Израиля в сентябре, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что участники предстоящей неформальной встречи глав МИД ЕС, которая состоится 1-2 сентября 2026 года, не смогут прийти к единому мнению по этому вопросу.

"Несмотря на то, что отказ Израиля от плана урегулирования в Газе, проучившего поддержку США, подорвал позиции противников санкций, маловероятно, что лидеры стран ЕС смогут достичь соглашения по санкциям"

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Как отмечает Politico, согласование санкций в настоящее время "буксует".