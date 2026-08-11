Шесть человек спасли из леса в Гурия

Трагедия едва не произошла в грузинском регионе Гурия. Шесть человек отправились в лес, но не смогли самостоятельно выбраться из чащи.
Спасатели выручили людей, потерявшихся в лесу в регионе Гурия в Грузии, о ЧП рассказали в Службе по управлению ЧС страны.
Инцидент произошел в районе села Суреби, расположенного в муниципалитете Чохатаури. В лесу пропали шесть человек – они не могли найти дорогу обратно. У одного их них уже ухудшилось состояние здоровья, так что он не мог идти сам.
К счастью, спасатели нашли заблудившихся и доставили их в безопасное место.
"Один человек был доставлен вертолетом пограничной полиции для оказания медицинской помощи"
– Служба по управлению ЧС Грузии