США собираются сократить штат в диппредставительствах на Ближнем Востоке – СМИ

Телеканал CNN сообщает о том, что Госдепартамент США собирается сократить общее числo сотрудников, работающих в американских посольствах на Ближнем Востоке.

Госдепартамент Соединенных Штатов изучает механизмы сокращения числа сотрудников, работающих в посольствах в странах Ближнего Востока, информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как сообщили источники, Госдеп уже оставил запросы в американские посольства в регионе с распоряжением разработать планы по работе с меньшим штатом.

Как пояснил телеканал, это связано с "отсутствием признаков возможного урегулирования войны с Ираном".

Пока что окончательного решения по этим планам Госдепартамента нет, уточнили источники.

"Однако развитие событий на Ближнем Востоке указывает на то, что в Госдепартаменте не ожидают скорого возвращения к работе дипмиссий в регионе с штатным числом сотрудников"

— CNN