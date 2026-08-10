МЭА ухудшило прогноз мирового предложения нефти на 2026 год

Мировое предложение нефти в текущем году упадет на 4,3 млн баррелей в сутки, до 102 млн б/с, следует из обновленного отчета Международного энергетического агентства.

​Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз мирового предложения нефти в 2026 году на 0,6 млн б/с, до 102 млн б/с. Об этом сообщается в опубликованном отчете организации.

​В 2027 году эксперты ожидают рост глобального предложения на 8,3 млн б/с, до 110,3 млн б/с, в то время как июльские мировые поставки уже увеличились на 2,4 млн б/с, достигнув 101,5 млн б/с на фоне восстановления объемов добычи в странах Персидского залива.

​Представители ведомства уточнили, что в июле производители из этого региона нарастили отгрузки на 600 тыс б/с, до 13,7 млн б/с, но в течение месяца экспорт резко сократился из-за обострения проблем с морскими перевозками.

​Отметим, поставки через Ормузский пролив и альтернативные маршруты упали на 2,1 млн б/с, до 15 млн б/с, а запасы нефти на танкерах после снижения восстановились лишь к концу июля. В итоге общий объем экспорта из Персидского залива составил 23,9 млн б/с, оставаясь на 8,3 млн б/с ниже доконфликтного уровня.