Отдых осенью в Азербайджане стал популярен среди россиян

В OneTwoTrip назвали страны, спрос на осенний отдых в которых особенно вырос в этом году – в топ-5 вошел Азербайджан.

Зарубежные направления, спрос на которые вырос на эту осень сильнее всего, перечислили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Среди всех направлений Греция стала несомненным лидером по росту спроса - число осенних бронирований в эту страну взлетело более чем в два раза (+109%). Главная причина такой популярности кроется в ценовой доступности: средняя стоимость ночи в греческих гостиницах, которые бронируют российские путешественники, составляет 10 600 руб"

– исследование сервиса

Также увеличился спрос российских путешественников на осенний отдых на Кипре – плюс 100%, где средняя цена за сутки размещения 20,1 тыс рублей; на Сербию – плюс 75%, средняя цена ночевки 11,5 тыс рублей; на Турцию – плюс 60%, средняя цена 11,1 тыс рублей, на Азербайджан – плюс 18%, средняя цена 16,8 тыс рублей за ночь.

При этом резко снизился спрос на осенние туры в Испанию, Францию, Германию, Италию и ОАЭ, пишет ТАСС.