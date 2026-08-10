В переговорах Омана и Ирана по Ормузу наступил перелом – Катар

Переговоры между Оманом и Ираном по деэскалации в регионе находятся на переломном этапе. Такое заявление сделал 11 августа официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
"Переговоры в настоящее время находятся на переломном этапе, и мы высоко ценим усилия братьев в Омане во всех начинаниях по снижению эскалации"
– Мухаммед аль-Ансари
Он отметил, что в последние дни Катар фиксирует позитивные заявления со стороны обеих сторон на фоне продолжающихся между ними переговоров о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
"В последние пару дней мы слышали позитивные заявления из обеих столиц и с нетерпением ждем (результатов)"
– представитель катарского ведомства
Он добавил, что Катар выступает за немедленное возобновление безопасного движения судов в Ормузском проливе.