Вестник Кавказа

В переговорах Омана и Ирана по Ормузу наступил перелом – Катар

В переговорах Омана и Ирана по Ормузу наступил перелом – Катар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Катара довольны тем, как проходят ирано-оманские переговоры. В министерстве отметили, что консультации между сторонами находятся на переломном этапе.

Переговоры между Оманом и Ираном по деэскалации в регионе находятся на переломном этапе. Такое заявление сделал 11 августа официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Переговоры в настоящее время находятся на переломном этапе, и мы высоко ценим усилия братьев в Омане во всех начинаниях по снижению эскалации"

– Мухаммед аль-Ансари

Он отметил, что в последние дни Катар фиксирует позитивные заявления со стороны обеих сторон на фоне продолжающихся между ними переговоров о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

"В последние пару дней мы слышали позитивные заявления из обеих столиц и с нетерпением ждем (результатов)"

– представитель катарского ведомства

Он добавил, что Катар выступает за немедленное возобновление безопасного движения судов в Ормузском проливе.

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