Вестник Кавказа

Хаменеи полностью здоров – президент Ирана

Башня Азади
© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил об отличном состоянии верховного лидера ИРИ Моджтабы Хаменеи – накануне состоялась их встреча.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пребывает в прекрасном физическом состоянии, такое заявление сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан

"Он (Моджтаба Хаменеи - ред.) физически был полностью здоров (в ходе встречи - ред.)"

– Масуд Пезешкиан

Кроме того, он рассказал, сколько продолжалась встреча. По словам президента ИРИ, они общались с верховным лидером страны на протяжении семи-восьми часов.

Напомним, накануне канцелярия Хаменеи сообщила о первой за три месяца встрече верховного лидера и президента. На ней подробно обсуждались различные актуальные вопросы по состоянию страны, включая экономику, конфликт с США и сотрудничество с зарубежными партнерами. Первая встреча Моджтабы Хаменеи и Масуда Пезешкиана прошла 7 мая.

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