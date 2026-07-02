Вестник Кавказа

Аэропорт Махачкалы увеличил пассажиропоток почти на 27%

Аэропорт Махачкалы увеличил пассажиропоток почти на 27%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первое полугодие 2026 года поток пассажиров аэропорта Махачкалы увеличился почти на 27% и составил 1,52 млн человек.

Аэропорт Махачкалы в январе-июне 2026 года обслужил на 26,6% больше пассажиров по сравнению с первым полугодием 2025 года, следует из сообщения пресс-службы воздушной гавани.

В аэропорту поделились, что за шесть месяцев пассажиропоток составил 1,52 млн человек. Воздушная гавань Дагестана обслужила за этот период 11,6 тыс авиарейсов и 2,1 тыс т грузов и почты.

Также в пресс-службе перечислили самые востребованные направления.

"Традиционно самыми популярными оказались регулярные внутренние рейсы в Москву, Санкт-Петербург"

– аэропорт Махачкалы

Уточняется, что среди международных направлений наиболее востребованы в 2026 году Турция и ОАЭ, передает РБК Кавказ. 

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